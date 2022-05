CorSport - Novità sui rinnovi di Koulibaly e Rrahmani: le ultime

Calciomercato Napoli - In casa Napoli ci sono novità per quanto riguarda due rinnovi di contratto come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. In agenda ci sono infatti due incontri fissati con gli agenti di Kalidou Koulibaly (contratto in scadenza 2023) e Amir Rrahmani (contratto in scadenza 2024).

Koulibaly

Rinnovi Koulibaly e Rrahmani: le ultime

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport per quanto riguarda le trattative per il rinnovo di Koulibaly e Rrahmani: