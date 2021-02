Napoli - Il Corriere dello Sport scrive sugli infortunati del Napoli: "Sul fronte infortuni adesso va già molto meglio, poiché Gattuso continua a recuperare uomini preziosi. Anche rispetto all’ultima in assoluto, quella col Granada - che ha segnato l’uscita dall’Europa League – il tecnico potrà fare affidamento su qualcuno in più per lanciare la rincorsa alla Champions. Recuperando Ospina, e poi Hysaj e Demme (ieri tutti in gruppo) ad ampliare il ventaglio delle scelte in corso d’opera".