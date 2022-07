CorSport - Non si esclude chiacchierata ADL-Mertens: il belga vuole un lieto fine con il Napoli

Dries Mertens vuole un lieto fine con il Napoli. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che non esclude che il belga e De Laurentiis, di ritorno dagli Stati Uniti, possa parlarsi e magari raggiungere un accordo che al momento appare molto difficile.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Dries Mertens non si è ancora arreso e vuole il lieto fine. Non lo ha detto esplicitamente, nel senso che da lunedì è tornato in vacanza a Ibiza per la seconda parte delle vacanze e sul tema-Napoli non si esprime dall'ultima partita di Nations League giocata con il Belgio a Varsavia il 14 giugno, ma il suo linguaggio social è inequivocabile.

Sì, nel 2022 fanno assolutamente fede anche i cuoricini di Instagram. La storia è questa: sul blog Uronechannel postano una foto di Dries con il grande hashtag #MeritiamoUnLietoFine - meritiamo un lieto fine - e tra gli oltre tremila like c'è anche il suo. Quello di Mertens in persona. De Laurentiis tornerà domenica dagli Stati Uniti e magari al suo rientro i due parleranno, chissà"