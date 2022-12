Kim può rifiutare il trasferimento anche se pagano la clausola, CorSport: ecco la volontà del ragazzo

Calcio Napoli - Molti club esteri importanti sono sulle tracce di Kim. Il difensore coreano ha sorpreso davvero tutti, non Cristiano Giuntoli che sapeva del suo grande valore, ed ora è al centro di molte voci di mercato. Come si legge sul Corriere dello Sport Kim piace a Man Utd e Liverpool che sono intenzionati a pagare clausola esercitabile nei primi 15 giorni di luglio ma non è detto che Kim accetti il trasferimento. A quanto pare lui a Napoli sta davvero bene.

Futuro Kim al Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul futuro di Kim: