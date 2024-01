CorSport - Ngonge scalpita per giocare subito contro la Lazio: la decisione di Mazzarri

Napoli Calcio - Lindstrom o Ngonge contro la Lazio? Il dubbio resta per Walter Mazzarri che dovrà scegliere chi schierare al posto dello squalificato Kvaratskhelia. Il nuovo arrivato Ngonge scalpita per avere una maglia da titolare all'Olimpico,

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Cyril Ngonge ha una matta voglia di divertirsi. All’Olimpico può diventare la sorpresa di Mazzarri, il jolly d’attacco per spettinare la difesa e le idee della Lazio. In questi giorni sta provando a mettere in difficoltà il suo allenatore perché a sinistra c’è un vuoto, con Kvaratskhelia squalificato, e lui insidia Lindstrom, che è avanti nelle gerarchie. Ngonge vuole esserci, anche a gara in corso, d’altronde sarà l’unica vera alternativa in attacco".