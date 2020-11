CorSport - Nel Napoli c'è il desiderio soffocato di adagiarsi nel tridente in attacco, se Gattuso toglie il velo siamo al procurato allarme

C’è un neo in questa narrazione un po’ contorta ch’emerge del Napoli, come racconta Antonio Giordano sul Corriere dello Sport:

“Nella rivolta con il Salisburgo si nascondevano diversità e incomprensioni che Gattuso ha contribuito a suturare, che però rischiano di riaprirsi e rigenerare uno scenario subdolo. Quel bel tempo è durato niente e il Napoli ha ricominciato a farsi del male da solo, anche tatticamente, ondeggiando tra un sistema per far coesistere Osimhen e Mertens e il desiderio soffocato di adagiarsi sempre nel tridente, che escluderebbe uno dei due. Se Gattuso esce dal recinto schematico e toglie il velo su quella che eternamente è sembrata non un’oasi ma perlomeno un’inaspettata eccezione, siamo al procurato allarme”