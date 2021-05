CorSport - Napoli-Verona sancirà il divorzio tra Gattuso e ADL: il presidente vuole festeggiare il compleanno con la Champions

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Domani con l'Udinese al Maradona, domenica con la Fiorentina a Firenze e poi domenica 23 maggio con il Verona, ultima giornata di campionato in casa e a questo punto, a meno di clamorosi dietrofront che ad oggi non sono assolutamente contemplati, anche il giorno del congedo di Gattuso. Saluti e via: lunedì 24 maggio De Laurentiis aprirà ufficialmente la caccia al nuovo allenatore ufficiosamente cominciata proprio dopo la prima con il Verona, e soprattutto festeggerà il suo settantaduesimo compleanno. Spera di farlo in Champions"