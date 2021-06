CorSport - Napoli su Tsimikas: relazioni positive dello scouting e parole incoraggianti di Manolas

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Tsimikas: "Giuntoli avrebbe anche altro: Gabriel Gudmundsson (22) del Groningen è entrato di slancio tra i candidati per il futuro e dal passato più recente, appena l’estate scorsa, sono ricomparsi l’ucraino Mykolenko (22) della Dinamo Kiev e Kostas Tsimikas (25) del Liverpool, un greco sul quale ha speso parole incoraggianti Manolas e per il quale parlano le relazioni che per mesi ha stilato Maurizio Micheli, il capo degli 007 del Napoli".