Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla vittoria del Napoli: "Più squadra del solito, anche se con qualche limite persistente, più affidabile del consueto, se poi Ringhio non ha operato cambi sono al minuto 82 (leggiamola così). Restano intanto ancora parecchi panni “sporchi” da lavare in famiglia, quelle 12 sconfitte stagionali (8 in campionato, due in Europa, 1 in Supercoppa e Coppa Italia), che gridano vendetta ed esigono impegno a profusione"