CorSport - Napoli in pole per Raspadori: è il prescelto per sostituire Insigne! Sotto osservazione anche Berardi

Calciomercato Napoli - Raspadori in pole per il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che lancia l'attaccante del Sassuolo tra i profili più caldi per sostituire Insigne la prossima stagione. Tra i nomi seguiti c'è anche quello di Berardi così come Bajrami.

Raspadori

Napoli Raspadori, le ultime

"Il suo nome è venuto fuori tra una chiacchierata e l’altra di mercato, ovviamente in ottica estiva. A Champions acquisita e Boga perso, ex primo obiettivo di Giuntoli. Al Napoli piace anche un altro giovanotto in copertina: Nedim Bajrami, 22 anni, qualità e guizzi al servizio dell’Empoli di Andreazzoli e della Nazionale albanese di Reja. Due amici veri, loro: il primo di Spalletti, il secondo di De Laurentiis. La bontà delle referenze è assicurata.Non ha bisogno di referenze invece, Mimmo Berardi, 27 anni, compagno di Raspadori sia nel Sassuolo sia in Nazionale, lui è un vecchio pallino di vecchi mercati".