CorSport - Napoli-Bologna, niente pubblico delle grandi occasioni: possibile la presenza di ADL in tribuna

Ultimissime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbe esserci anche Aurelio De Laurentiis sugli spalti dello stadio san Paolo questo pomeriggio per assistere a Napoli-Bologna.

"Le emozioni restano e qualcosa (ri)muovono: per esempio quel filo di freddezza che s’avverte sempre meno, anche se ancora non c’è da scaldarsi, e che spinge Napoli verso il San Paolo. Liverpool ha aperto una breccia, ha scosso un pochino ed ha lasciato decollare, e sensibilmente, una prevendita che pareva inchiodata verso il minimo stagionale (22.947 con il Genoa) che ora invece è stato abbondantemente superato e lascia persino intravedere la soglia dei ventisettemila. E forse, ma forse, potrebbe esserci anche De Laurentiis, che ha però l’agenda piena di appuntamenti per lunedì mattina e deciderà soltanto in mattinata".