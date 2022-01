Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a blindare sia Elmas che Ounas con nuovi rinnovi di contratto. La società punta molto su di loro per il futuro.

"E mica soltanto questo: perché se è vero che la società per il dopo-Insigne e un eventuale dopo-Mertens punta moltissimo su Elmas e Ounas, entrambi destinati a intavolare discorsi di prolungamento in tempi piuttosto stretti, lo è altrettanto che Giuntoli guarda in casa d'altri".