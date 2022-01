CorSport - Nandez-Napoli, arriva la risposta del Cagliari alla proposta di Giuntoli: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda l'offerta del Napoli per Nandez del Cagliari.

"Sì: il ventiseienne centrocampista uruguaiano è un vecchio pallino che il ds Giuntoli ha chiesto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto - come sopra -, ma la prima risposta è stata picche: il club rossoblù preferisce ragionare sull'obbligo di riscatto. Si vedrà, anche perché su Nahitan resiste il Torino e in un recente passato s'è anche chiacchierato di un flirt mai concretizzato con l'Inter".