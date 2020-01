CorSport - Multe calciatori Napoli: c'è la contromossa legale degli azzurri, i tempi si allungano ancora di più

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri è andato in scena un altro passaggio fondamentale per quanto riguarda la questione legale in merito alle multe per l'ammutinamento post-Salisburgo. In particolare c'è stata un'udienza tra il legali di sei azzurri, quello del Napoli ed il giudice.

MULTE NAPOLI: LA CONTROMOSSA DEI CALCIATORI



"Ieri l’avvocato Vittorio Rigo, rappresentante legale di un gruppo di giocatori azzurri (tra cui Insigne e Mertens), ha presentato istanza di ricusazione avverso l'avvocato Bruno Piacci in qualità di arbitro indicato dal Calcio Napoli nella controversia da istruire al cospetto del Collegio Arbitrale, in relazione alle multe comminate dalla società e impugnate dalla squadra dopo l’ammutinamento del 5 novembre. Con la novità che ieri è diventata cronaca firmata dall’avvocato Rigo, storicamente vicino a Mino Raiola e nella fattispecie curatore degli interessi di Insigne, Manolas, Lozano, Mertens, Milik e Zielinski: il legale vicentino, esperto di diritto sportivo, insieme con il collega Massimo Diana ha presentato al Tribunale di Napoli l’istanza di ricusazione dell’arbitro nominato dalla società di De Laurentiis per il contenzioso: l'avvocato Piacci. La motivazione: presunta mancanza di terzietà del giuslavorista napoletano, avendo già conosciuto l’arbitrato in occasione della vicenda Higuain-Napoli sui diritti d’immagine (persa dal Pipita). Rigo ha indicato come arbitri per i propri assistiti gli avvocati Luigi Fazzo, Enrico Barraco e la professoressa Elena Zucconi Galli Fonseca e ora attende una risposta. Nei prossimi giorni, per la precisione. I rappresentati degli altri giocatori, pur non avendo rilevato la medesima problematica presunta nei confronti di Piacci, hanno invece indicato gli avvocati Marcello De Luca Tamajo e Francesco Macrì: le questioni, insomma, non saranno trattate collettivamente. Il primo effetto immediato, dicevamo, è l’ulteriore rallentamento della discussione davanti al Collegio Arbitrale della proposta di multare i 24 calciatori"