Multa a Politano rischia di preannunciare epilogo non sereno con il Napoli: 4 club sulle sue tracce

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma molto sul futuro di Matteo Politano che ha chiesto di essere ceduto in maniera molto chiara alla dirigenza del club. Il calciatore è stato multato per un'intervista rilasciata senza autorizzazione.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Politano non aveva avuto l'ok per rilasciare dichiarazioni che avranno anche un peso nel rapporto con la società e in vista dell'estate che lo vedrà protagonista. Politano cerca inedite motivazioni. A fine stagione c'è stato un incontro tra il calciatore, Spalletti e Giuntoli, un confronto decisivo al termine del quale Politano ha chiesto al suo agente di individuare una squadra dove potersi rilanciare. Hanno chiesto informazioni il Valencia di Gattuso, che sarebbe felice di ritrovarlo, ma anche Lazio, Milan e Fiorentina. L'intervista non autorizzata con conseguente multa rischia di preannunciare un epilogo tutt'altro che sereno della sua avventura al Napoli".