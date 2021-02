CorSport - Mini contestazione alla squadra in ritiro: applausi solo Lozano

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la mini-contestazione di trenta tifosi alla squadra ieri fuori all'hotel Caracciolo. Lunico a ricevere applausi è stato Lozano: "Quando vivevamo una vita «normale», e si andava pure allo stadio, era naturale cogliere lo stato d’animo d’una città: mentre adesso, tra restrizioni indispensabili e con il calcio che rimane chiaramente in una bolla tutta sua, per far rumore (eccome) possono bastare anche una trentina di tifosi. Il Napoli non va, in altri tempi chissà cosa gli avrebbero detto e come - fischi di dissenso o tracce di incoraggiamento? - mentre ora alla vigilia di quella partita che in genere valeva una stagione, non essendoci alternative, un gruppo di qualche decina di fans s’è dato appuntamento dinnanzi a Palazzo Caracciolo, l’albergo del ritiro prepartita. E quando è arrivata la squadra, che vivrà la lunga vigilia in pieno centro, il clima, sempre sotto controllo, s'è un po' vagamente surriscaldato, con i classici cori che vanno di moda in casi del genere: dall'invito esplicito di «andare a lavorare» ad altre carinerie, è stato un piccolo travaso di bile, durato un attimo - il tempo per i calciatori di scendere dal pullman ed entrare nella hall - che però hanno avvertito tutti".