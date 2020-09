CorSport - Milik non vuole pagare la multa da 300mila euro dell’ammutinamento. Per firmare con la Roma chiede liberatoria a ADL sulla causa per diritti d'immagine

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Milik: "L’agente in serata ha fatto ritorno a Napoli per risolvere le ultime pratiche con il club di De Laurentiis, tra cui il rinnovo di contratto che scade a giugno. Un passaggio tecnico, perché il trasferimento avviene in prestito. C’è inoltre da risolvere il problema della multa per il famoso ammutinamento (di circa 300mila euro), ma il polacco vuole anche una carta con la quale De Laurentiis rinunci alla causa per richiesta di risarcimento civile che aveva intentato. Il Napoli incasserà in totale 25 milioni, 3 per il prestito oneroso, 15 per l’obbligo di riscatto. Da aggiungere poi i bonus, facilmente raggiungibili, garantiti al club, per un totale di 9 milioni. Nell’operazione entreranno due giocatori del settore giovanile giallorosso: Bouah non sembra convinto. Al Napoli andranno due tra Chierico, Modugno e Mariani".