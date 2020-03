CorSport - Milik ha rifiutato 4mln per 5 anni. ADL ha imparato la lezione: mai più trattenere giocatori in scadenza

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla questione contratto di Milik ha le idee abbastanza chiare: "Tornando al capitolo centravanti, in questo momento il futuro si legge così: Dries, praticamente pronto a legarsi fino al 2022, per sempre, e poi Petagna, acquistato a gennaio dalla Spal e lasciato in prestito fino a giugno. E Milik? Beh, le trattative per il rinnovo si sono arrestate; ferme, paralizzate nonostante una proposta d’ingaggio molto importante (vicina ai 4 milioni per cinque anni). Il problema, a quanto pare, non riguarda più l’idea del club d'inserire una clausola rescissoria valida per l’estero da 100 milioni euro, piuttosto le riflessioni di Arek sull’opportunità di proseguire il rapporto: considerando che il suo contratto scadrà nel 2021, se alla fine deciderà di non firmare allora diventerà il primo candidato alla cessione. Sì: il rischio scadenza è bandito, mai più".