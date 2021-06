CorSport - Mertens resterà a Napoli, spera di regalarsi un altro rinnovo per chiudere la carriera in azzurro

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come Dries Mertens farà parte ancora del Napoli la prossima stagione. Tra gennaio e febbraio Osimhen dovrà partecipare alla Coppa d'Africa ed allora Dries servirà come il pane a Spalletti.

Dries Mertens

MERTENS NON SI TOCCA

Il quotidiano scrive: "A gennaio, quando si farà sempre più sul serio, si tornerà dalle vacanze, si piomberà nella Coppa Italia, si potrebbe profilare l’Europa League e, per una grande, dovrebbe cominciare l’interminabile rush finale, Victor Osimhen dovrebbe partire per andare a vivere la Coppa d’Africa che il Covid ha fatto slittare di un anno. E senza Osimhen, ci vuole un centravanti (o anche due?) che consenta di vivere quel periodo d’emergenza senza pensieri, né alibi. C'è Dries Mertens ha un contratto che scadrà proprio a giugno 2022, quattro milioni e mezzo netti ma anche 135 gol che rappresentano un’assicurazione: per ora, o almeno nella passata stagione, le gerarchie sono state capovolte, ma «Ciro» c’è e spera di potersi regalare un nuovo prolungamento, che lo trattenga a vita nella squadra che gli ha dato di più".