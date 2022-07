CorSport - Mertens gioca al rialzo sul rinnovo: le nuove cifre chieste dal belga. La decisione definitiva di ADL

Non ci sono più margini di trattativa tra il Napoli e Dries Mertens. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come le distanza tra De Laurentiis e l'attaccante belga siano piuttosto ampie per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Mertens avrebbe addirittura rilanciato ad una cifra pari a 2.9 milioni netti per firmare per un'altra stagione.

Mertens

Mertens-Napoli: trattativa arenata

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Tutto tace sul fronte Mertens dopo il rifiuto della proposta di rinnovo formulata da De Laurentiis: rinnovo per un anno con ingaggio da 2,5 milioni di euro. A quanto pare, tra l'altro, Dries avrebbe rilanciato: 2,9 milioni. E la storia si è arenata".



