CorSport - Mertens e Osimhen assieme? Tentazione sfuggente, rischierebbe di togliere equilibri e palleggio tra le linee

Notizie Calcio Napoli - C’è un uomo da 70 milioni che «reclama» - per modo di dire - un posto ma che va a «scontrarsi» con la storia del «competitor» più autorevole. Alla fine, non sarà necessariamente uno scontro tra Osimhen e Mertens, come racconta il Corriere dello Sport:

“È in quella zona del campo che s’allungano gli interrogativi più subdoli per Gattuso. Mertens sa tutto, non ha bisogno di profondità per scatenarsi a modo suo; mentre Osimhen deve accomodarsi senza pressione, conoscere il calcio italiano e la sua capacità di difendere rubandoti aria e spazio. In teoria, c’è una divagazione, rivedere il modulo, lasciare che Mertens faccia la cosiddetta sottopunta, e goderseli entrambi e assieme. Ma è una tentazione sfuggente, che rischierebbe di togliere equilibri e palleggio tra le linee”