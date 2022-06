CorSport - Meret potrebbe giocare titolare Italia-Ungheria

Calcio Napoli - Meret titolare in Italia-Ungheria? L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude questa possibilità visto il problema al dito della mano di Donnarumma.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Le sue condizioni verranno di nuovo valutate nelle prossime ore. Il ct Mancini ha preso tempo per una decisione. Viene considerato probabile il suo impiego sabato a Wolverhampton con l’Inghilterra, ma Gigio non esclude di potersi presentare tra i pali anche domani sera al Manuzzi di Cesena. I dubbi su Donnarumma si risolveranno tra oggi e domani. Nel caso in cui i rischi fossero elevati, toccherebbe ad Alex Meret, terzo all’Europeo 2021. Gigio, però, vuole giocare”.