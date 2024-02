CorSport - Mazzarri sta provando due moduli per il Verona: sarà una mezza rivoluzione

Napoli Calcio - Dubbio modulo per Mazzarri in vista della gara contro il Verona al Maradona. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico sta provando due schieramenti in particolare.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Un po’ di 4-3-3, un po’ di 3-4-3, di tutto un po’, come si fa in allenamento. Natan sta in gruppo e le buone nuove aumentano: e adesso Mazzarri può sbizzarrirsi per avvicinare quel quarto posto che è l’obiettivo minimo per vivere in allegria. Verso il Verona mancano due allenamenti per definire l’idea: rispetto a Roma, sarà una mezza gioiosa rivoluzione, rientreranno almeno in tre, tra cui Anguissa. Su Kvara, nessun dubbio; forse, neppure su Simeone, in vantaggio su Raspadori".