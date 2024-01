CorSport - Mazzarri riconferma il 3-5-2 con l'Inter: le scelte del mister

Napoli Calcio - Walter Mazzarri riconfermerà il 3-5-2 schierato nella semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina oppure ritornerà al 4-3-3? Il dubbio resta per la finale di questa sera. Lo stesso allenatore, nel post gara contro la Viola, non ha escluso del tutto il passaggio al vecchio modulo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che alla fine il Napoli dovrebbe mettersi di nuovo 3-5-2.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Con l’Inter giocheranno gli stessi che hanno cominciato la semifinale con la Fiorentina, forse perché squadra che vince non si tocca o semplicemente perché Mazzarri s’è convinto che quelli siano i più affidabili.

Il sistema, beh, quello va impresso sulla carta, poi si vedrà in campo come il Napoli deciderà e come attaccherà: Mazzocchi a destra, nei quattro di centrocampo; Politano e Kvara alle spalle di Simeone".