CorSport - Mazzarri ha una missione precisa: ecco perchè ADL ha deciso di intervenire sul mercato a gennaio

Notizie calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il momento del Napoli, chiamato stasera a rialzare la testa contro la Roma dopo la batosta in Coppa Italia contro il Frosinone:

Mazzarri dall’altro lato ha una missione precisa: chiudere fra le prime quattro in classifica e fare il massimo in Champions. Obiettivi che il Napoli è stato costretto a rivedere dopo gli errori estivi e i cinque mesi buttati al vento con la gestione Garcia. Un mercato non all’altezza ha fatto il resto, intervenire a gennaio ora è ritenuta una necessità anche da De Laurentiis. Indovinare i 3-4 acquisti sarà fondamentale per rialzare la testa, così come chiudere al più presto le questioni legate ai rinnovi. La serenità dello spogliatoio può ridare verve a una squadra che dovrà ritrovare anche smalto dal punto di vista fisico e gestire al meglio il mese di assenza previsto di Anguissa e Osimhen.