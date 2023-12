CorSport - Mazzarri cambia terzino sinistro contro l’Inter: la situazione

Napoli calcio - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Walter Mazzarri dovrà fare a meno di un altro terzino in vista della gara di questa sera contro l'Inter. A Mario Rui e Olivera si è infatti aggiunto Zanoli. L'ex Carpi è stato infatti colpito da una lombalgia. Dunque cambierà ancora una volta il volto del terzino sinistro. Non sarà infatti Juan Jesus a ricoprire questo ruolo stasera.

Formazione Napoli Inter

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, sarà Natan. A giocare terzino sinistro contro l'Inter. Ad affiancare Rrahmani sarà Ostigard e non Juan Jesus che andrà invece in panchina. Zielinski non è al meglio ma dovrebbe recuperare in extremis.