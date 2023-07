CorSport - Nel database Napoli spunta anche un vecchio pallino degli azzurri: ora è nel Nizza

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport pone in pole il nome di Mavropanos per la difesa del Napoli. Il centrale greco sarebbe il primo reale obiettivo anche se nel database azzurro è spuntata una vecchia conoscenza del club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport

"C’è una sfilza di nomi nel database, ora è ricomparso anche Jean-Claire Todibo (23 anni) del Nizza, un gigante che in passato ha avuto modo di ritrovarsi accostato al Napoli: ma sta alle spalle di Mavropanos, lui come altri, e non è il caso di azzardare che ci resti. Sembrerà un dettaglio, però non lo è: Mavropanos non ha giocato l’ultima amichevole con lo Stoccarda, può essere un indizio anche no. Ma in genere, in odor di trattativa, così si fa ovunque, anche in Germania".