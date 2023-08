Mario Rui-Lazio: il portoghese chiede un triennale

Calciomercato Napoli - Dopo le dichiarazioni rilasciate da Mario Giuffredi su Mario rui, la permanenza a Napoli del terzino portoghese appare complicata. Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport:

"Si sta aprendo il fronte Mario Rui, come già segnalato ieri. Il portoghese vorrebbe spalmare e prolungare di un anno con il Napoli il contratto in scadenza 2025 a 2,2 milioni di stipendio. Trattative infruttuose con Adl. Il caso desterà di sicuro la reazione di De Laurentiis, che certo non regala i suoi giocatori. La Lazio segue gli sviluppi.

Si conosce la stima di Sarri per Mario Rui. Sino a ieri non erano state aperte trattative. Potrebbero servire 6-7 milioni per il cartellino del portoghese, 32 anni compiuti, a cui bisognerebbe sottoporre un contratto triennale. Mica semplice".