CorSport - Mario Rui in forte dubbio, decisivo il provino di stamattina: Spalletti non ha dubbi sul sostituto

Napoli calcio - "Mario Rui in dubbio per la trasferta di Leicester dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Juventus". E' questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Per il giocatore sarà decisivo il provino di questa mattina prima della partenza per l'Inghilterra.

Mario Rui

DUBBIO MARIO RUI

In questo momento l'eventuale sostituto di Mario Rui con il Leicester sarebbe Juan Jesus: il brasiliano è il primo candidato a giocare sull'out sinistro. Difficile possa scalzarlo Malcuit che contro la Juventus ha però giocato nei minuti finali proprio sulla corsia mancina.