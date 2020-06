Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Verso la convocazione anche Manolas, non ancora pronto dopo l’infortunio muscolare rimediato alla ripresa ma comunque in gruppo da qualche giorno. Farà parte della comitiva che partirà oggi per Roma in treno dopo la notte in ritiro al Britannique, in centro città, anche Lozano, lunedì escluso dall’allenamento perché non ritenuto in possesso dello spirito giusto: caso chiuso. Il Napoli rientrerà in serata, dopo la partita".