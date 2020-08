CorSport- Manca solo la firma per Allan all'Everton, già salutati i compagni di squadra: ecco quanto incasserà il Napoli

Ultime calciomercato Napoli. E' praticamente tutto fatto per la cessione di Allan all'Everton. Ecco i dettagli dell'operazione riportati dal Corriere dello Sport:

"Allan si trasferirà a Liverpool, sponda Everton, ma per il momento è a Napoli: da venerdì, per la precisione, dopo aver evitato accuratamente di giocare il triangolare di comune accordo con la società. Le cifre: complessivamente sarà un’operazione da 30 milioni di euro, di cui 23 di base fissa; 2 di bonus legati alle presenze (40); e poi altri 5. L’uomo di Rio ha già salutato tutti i colleghi, a Castel di Sangro, ed è in attesa di capire quando potrà volare in Inghilterra per firmare: mancano giusto un po’ di dettagli, pochi davvero, ma i legali sono al lavoro per definire rapidamente e consentire le comunicazioni ufficiali".