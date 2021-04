CorSport - Mai visto un Napoli così, chapeau a Gattuso: ha dimostrato che la nevrosi di cambiare gli allenatori impedisce la costruzione delle squadre

CALCIO NAPOLI - Rino Gattuso è sicuramente il protagonista assoluto di questo finale di stagione. L'allenatore del Napoli sta dimostrando che, con una rosa a pieno regime e senza tanti infortunati nello stesso momento e nella stessa zona di campo, avrebbe potuto lottare per lo scudetto.

TORINO-NAPOLI: L'ELOGIO DEL CORSPORT A GATTUSO

Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport rende merito a Gattuso scrivendo: "È il Napoli che non si è mai visto, almeno nei diciassette mesi dell’era Gattuso. Gli azzurri adesso sembrano la squadra affiatata e matura che era giusto pretendere da una rosa così tecnicamente attrezzata. Il merito, è giusto sottolinearlo, è in gran parte di Rino Gattuso. Ha smentito chi credeva – e tra questi chi scrive – che la crisi di gioco e di condizione degli azzurri fosse irrisolvibile dimostrando plasticamente che l’urgenza con cui in Italia giudichiamo il risultato di un tecnico è una nevrosi che destabilizza le panchine, induce i club a ricambi inutili e onerosi, e impedisce quel lavoro di lenta costruzione che altrove è la base di grandi successi. Chapeau, Gattuso".