CorSport - Mai novanta minuti in campo per Elmas: il macedone impegnato solo come tappabuchi, non gli è stato concesso di esplodere

Ultimissime calcio Napoli - Eljif Elmas non ha ancora raccolto un buon minutaggio. Il centrocampista macedone della SSC Napoli non è la prima scelta di Gennaro Gattuso. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ad Elmas non è stato concesso di esplodere, impiegato a spezzoni e da tappabuchi, e solo con Milan e Perugia in campo per 90 minuti, ci sono state ben 15 occasioni in comune (470 minuti): solo 5 volte dall’inizio (Samp, Lecce, Genk, Bologna e Perugia), ma mai un match per intero".