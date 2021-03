CorSport - Lozano super, per De Laurentiis vale oltre 50mln! L'ambizione è fargli toccare livelli sempre più alti, i dettagli

Ultime notizie Napoli - Fino a quando Hirving Lozano non è stato costretto a fermarsi per l'infortunio muscolare rimediato con la Juventus è stato impiegato con una regolarità impressionante. E anche il suo rendimento è stato super, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lozano ed il prezzo che si alza