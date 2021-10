Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui Nazionali e sugli infortunati del Napoli e sul loro rientro a Castel Volturno in vista della gara contro il Torino:

Per quel che riguarda la squadra, Lobotka ha osservato anche ieri la sua tabella di lavoro personalizzato in campo e si candida a rientrare dopo la sosta, mentre Ounas è ancora alle prese con palestra e terapie per cominciare a smaltire il problema muscolare rimediato neanche una settimana fa.