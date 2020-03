CorSport - Lippi ha fatto visita a Gattuso in quel di Castel Volturno: abbracci, complimenti e tanti aneddoti mondiali

Ultimissime Napoli - Ieri a Castel Volturno c'era un ospite d'eccezione per Gattuso: Marcello Lippi. Ecco cosa ha scritto l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In quella vita da mediano, diciotto anni a correre su e giù per il campo e per il mondo, ci sono stati maestri che hanno accompagnato Gattuso e un modello però ritenuto un punto di riferimento. «L'ho detto spesso: ho avuto sempre grandissimi tecnici, ma io mi ispiro a Lippi». E il Ct del 2006, ma pure l’ex allenatore del Napoli (stagione 1993-1994, con qualificazione in coppa Uefa), è comparso a Castel Volturno per fare i complimenti al suo allievo, per chiacchierare a lungo di calcio di ieri, di oggi e di domani, per starsene un po’ rilassato a farsi raccontare pregi e difetti d’una squadra che è riuscita a mettere la testa fuori dal tunnel e ora insegue l’Europa".