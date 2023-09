CorSport - L’invasione oltre il divieto: 7mila tifosi azzurri a Bologna

Calcio Napoli - Saranno 7.000 i tifosi del Napoli presenti domani a Bologna come si legge sul Corriere dello Sport:

"La ventesima partita interna, e non è un’anomalia, va oltre i veti: non c’è limite che tenga, quando si gioca Bologna-Napoli, perché si può imporre ai tifosi residenti in Campania di starsene a casa, ma è impossibile bloccare quell’onda anomala, emiliana o in genere del Nord, che riempie per intero il settore riservato agli ospiti.

In genere, sono in diecimila, forse di più, perché c’è pure chi se ne va altrove, e stavolta la differenza (forse) è minima: sono annunciati in settemila e c’è ancora una giornata a disposizione di chi ha fatto tardi o ha avuto dubbi"