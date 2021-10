CorSport - Legia e poi Roma, per il Napoli è un esame di maturità

Napoli Calcio - Il Napoli non si ferma, non può: domenica l’ottava vittoria consecutiva e ieri di nuovo in campo per preparare la terza di Europa League con il Legia Varsavia, in programma giovedì alle 21 al Maradona. Ne parla il Corriere dello Sport.

Legia e poi Roma, per il Napoli è un esame di maturità