CorSport lancia Lozano: ci sarà lui dal 1' al posto di Callejon! Si riparte dal Chucky

Ultimissime Calcio Napoli - Non si butta via niente, e ci mancherebbe, men che meno ciò che brilla persino negli angoli più sperduti della memoria. Inizia così il lungo focus del Corriere dello Sport dedicato alla formazione del Napoli contro il Parma, vi proponiamo un breve stralcio:

"Il tempo è volato via e s’è portato in giro per l’Europa qualcosa di quel Napoli. Gattuso, a modo suo, ha interpretato inseguendo pure se stesso. Il tridente, si riparte così, con Lozano che dovrà prendersi la fascia di Callejon, sapendo di non essere lui, di avere altre qualità: poi, niente compromessi, non avrebbe senso, almeno alla prima, e dentro Mertens e Insigne"