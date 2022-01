CorSport - La suggestione di vedere Osimhen in panca per Bologna-Napoli esiste: dovrà resistere agli allenamenti in gruppo già da oggi

Napoli calcio - Quando torna in campo Victor Osimhen? L'edizione odierna del Corriere dello Sport traccia il quadro generale sulle condizioni dell'attaccante nigeriano che ieri si è sottoposto ad un esame di controllo. L'esito è stato soddisfacente ed ora è partito il count-down per vederlo nuovamente a disposizione.

"E' vero che ha doti fisiche straordinarie, ma eventuali forzature potrebbero innescare il pericolo serio di problematiche muscolari. Detto questo, e dando per scontato che si farebbe convocare già domani per la Fiorentina, la suggestione di vederlo con il Bologna in panchina esiste ma dovrà resistere agli allenamenti in gruppo sin da oggi. Come diceva Rafa: sin prisa, pero sin pausa. Senza fretta ma senza pause: del resto con lui, SuperOsimhen, tutto è possibile".