CorSport - La Premier League su Fabian: sondaggio di 4 club inglesi, il Napoli ha fissato il prezzo

Calciomercato Napoli - La Premier League su Fabian Ruiz. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta nel dettaglio quali sono le squadre che hanno chiesto informazioni per il centrocampista del Napoli che ha un contratto in scadenza nel 2023.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Un mercato che comincia a muoversi intorno a lui, anche perché è di un fior di giocatore di 26 anni che si parla: il Newcastle è ancora interessato, proprio come a gennaio, e di recente hanno raccolto informazioni anche Arsenal, United e City. Il nodo, ovviamente, è relativo alle richieste e all'opportunità di arrivare su di lui investendo zero euro: se non rinnoverà, infatti, già a gennaio potrebbe firmare con qualsiasi altro club da svincolato. Un po' com'è accaduto a Insigne; un po' come potrebbe accadere al neo trentunenne Koulibaly. Altre storie. Tutto, insomma, dipenderà dalla valutazione, dalla cifra che il Napoli chiederà per lasciarlo andare: l'idea iniziale è di ricavare 30 milioni, magari anche 25 più 5 di bonus, ma è logico che per individuare una soluzione che faccia felici tutti sarà necessario trovare notevoli punti d'incontro"