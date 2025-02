CorSport - La Lazio fatica nei big match, con il Napoli l'unica eccezione: Baroni ha un obiettivo

Notizie Napoli calcio - Sabato sera, ore 18.00, all'Olimpico andrà in scena Lazio-Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il percorso della squadra di Baroni:

"Nelle partite di campionato con Atalanta, Fiorentina (affrontata due volte), Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, la squadra di Baroni è riuscita a vincere una sola volta (poi 4 sconfitte 2 pareggi), proprio contro i partenopei e a domicilio, grazie al mancino di Isaksen che gelò il Maradona. Un successo arrivato a 3 giorni di distanza dall'altro (3-1), sempre con gli azzurri ma in Coppa Italia, firmato dalla tripletta di Noslin. Il sogno adesso è un tris che sarebbe importantissimo, che permetterebbe di consolidarsi in zona Champions e di acquisire fiducia e maturità in partite di questo tipo".