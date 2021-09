CorSport - La Juve ha ridotto di un terzo il monte ingaggi: il rinnovo di Dybala resta un problema

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la Juve abbia ridotto il monte ingaggi di un terzo al netto delle tasse. Ora c'è Paulo dybala in scadenza di contratto: "E’ questo, per esempio, uno dei nodi più difficili da sciogliere sul fronte Dybala, il cui entourage vorrebbe strappare un accordo almeno in linea con quello del più pagato, Matthijs De Ligt, che tra parte fissa (8 milioni) e bonus arriva a 12 milioni netti l’anno: l’offerta impostata alla Continassa invece supera appena i 9 milioni netti bonus inclusi"