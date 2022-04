CorSport - La Champions è diventata normalità? C'è una frontiera intellettuale tra successo e presunto capitombolo

Dove prima c’era un sogno, adesso s’avverte (quasi) un incubo: eppure, appena un anno fa, tra le macerie, s’avvertiva altro, il senso del disagio, d’una catastrofe calcistica capace di radere ogni emozione.

La Champions per il Napoli è normalità?

Come racconta il Corriere dello Sport, in quindici giorni la possibilità di qualificarsi in Champions, dopo due stagioni alla periferia del Napoli, s’è trasformata in una normalità che adesso raccontano probabilmente gli occhi di Luciano Spalletti.

"C’è una sottile frontiera - che però diventa mobile ad uso e consumo d’ognuno - a separare con onestà intellettuale un successo da un presunto «capitombolo». I sette minuti che hanno cambiato l’umore, ma anche la Storia, sono lì, ad avvolgere una vigilia stranissima, dentro la quale ci finisce di tutto, soprattutto la settimana contorta cominciata intorno alle 16.45 di domenica scorsa ad Empoli, attraversata da una sequela di tweet, vissuta in ritiro anzi no a cena, e adesso da attrezzare psicologicamente, perché è chiaro che ci vorrà un segnale contro il Sassuolo"

