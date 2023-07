CorSport - Umore Osimhen non è esattamente sereno a Dimaro: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un umore di Victor Osimhen un po' così così in questi giorni. Durante la presentazione della squadra si è messo praticamente dietro tutti. Probabilmente questo tira e molla per il rinnovo non lo sta aiutando dal punto di vista psicologico.

Umore Osimhen a Dimaro

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: