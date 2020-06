CorSport - L'Inter era in pole per Mertens, ma la contromossa abile e concreta di ADL ha stravolto tutto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Mertens: "In questi mesi Napoli e Inter si sono già affrontate, giocando la partita che le vedrà opposte sabato sui tavoli del mercato. L’affare Mertens è una metafora di quello che vedremo in campo, probabilmente. L’Inter è andata aggressiva sull’attaccante belga e si era portata in vantaggio, ma la contromossa di Aurelio De Laurentiis è stata abile e concreta: “Ciro”, recordman di reti in azzurro (121 in condominio con Hamsik), ha deciso di rimanere e, ironia del football, proprio contro l’Inter potrebbe scrivere un altro pezzo di storia. Mertens in questi mesi ha cancellato l’angoscia del futuro scaraventandola nella metà campo nerazzurra, alle prese con il sempre più prossimo addio di Lautaro Martinez".