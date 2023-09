CorSport - L'incantesimo intorno al Napoli si è spaccato: 70' pallidi senza tirare. Distanza siderale dalla squadra della scorsa stagione

Calcio Napoli - Del Napoli dello scorso anno non vi è traccia finora. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come questa squadra ieri per 70 minuti non abbia mai tirato nello specchio della porta difesa da Martinez. Le uniche note positive sono Raspadori e Politano che, con giocate individuali, hanno evitato una sconfitta molto pesante.

Genoa Napoli 2-2, il commento del Corriere dello Sport

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport dopo Genoa-Napoli 2-2: