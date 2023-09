CorSport - Kvara è la chiave per risorgere: con la Lazio è stato addirittura sostituito

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che la chiave per risorgere è Kvara. nel dettaglio, il quotidiano spiega quanto questo calciatore sia indispensabile per il Napoli nonostante la sostituzione dopo un'ora di gioco contro la Lazio.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Poi Kvara si è fermato: con il Frosinone, per affaticamento; con il Sassuolo, per scelta; e con la Lazio, minuto 60', è stato addirittura sostituito. Kvara è la sintesi o anche la quinta essenza del calcio, è il modello a cui ispirarsi; il talento da cui lasciarsi guidare pur nelle difficoltà di un momento, come quello di sabato scorso.

Kvara sfugge alla normalità, essendo eccezionale con quella sua postura: è il cosiddetto top player che non conosce la banalità, una specie di rivoluzionario dell’anima, pronto a inventarsi una veronica, un tunnel e a fare di Napoli un murales per il futuro. Kvara è il calcio che serve (anche) a Garcia e che il Napoli in tre partite appena non può aver smarrito tra le ombre costruite da una sconfitta, una soltanto".