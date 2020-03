CorSport - Koulibaly prova ad accorciare i tempi di recupero: la nuova possibile data del rientro in campo

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si potrebbe rivedere in campo Kalidou Koulibaly per Napoli-Spal del 18 marzo, ovverto tre giorni prima della gara di ritorno contro il Barcellona: "Va sempre così, banalmente: e dall’altare al dimenticatoio è un attimo. Dove sia finito Koulibaly, fisicamente, si fa in fretta a scoprirlo: è a Castel Volturno, mattina e pomeriggio, a scoprire se sia possibile accomodarsi per una notte almeno tra le stelle, lì dove l’avevano sistemato un po’ tutti - e giustamente - perché basterebbe ricordarsi cosa sia stato nella sua evoluzione. Ma anche in questo caso la frontiera tra il tormento e l’estasi è un dettaglio praticamente marginale: al Camp Nou c’è un appuntamento fissato per il 18 marzo, quello inderogabile, e si può fare, ovvio che sì, anche battendo le «tabelle» che suggeriscono di andarci cauti, di non accelerare, e farsi trovare pronto per la domenica successiva, Napoli-Spal. Ci sono semplicemente tre giorni di differenza, sarebbero sinteticamente settantadue ore, e basta e avanza non solo il fisico ma quella volontà che s’avverte mentre la sprigiona in campo, per spalancargli uno dei «monumenti» del calcio universale, dove ha il diritto di accomodarsi una star da 108 milioni di sterline che a un certo punto è entrato in conflitto con il destino".