CorSport - Koulibaly ha chiesto un incontro a ADL e Fabian rifiuta il rinnovo: Spalletti non sa ancora se potrà contare su di loro

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Spalletti non sa ancora se potrà contare su Koulibaly, che dal canto suo ha chiesto un colloquio con De Laurentiis in merito al futuro, e su Fabian, fermo nella sua decisione di non affrontare il discorso del rinnovo già da più d'un anno e ora impegnato nella preparazione dell'Europeo con la Roja. Già, la casa madre: le tre grandi di Spagna lo seguono da sempre, ma l'interesse più concreto sin dall'estate 2020 è quello del Psg".